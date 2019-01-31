Калуга, 31 января, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Создать музей старообрядчества в калужском Боровске с присвоением одной из улиц этого старинного русского города имени протопопа Аввакума предложил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнелий на встрече с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской митрополии русской православной старообрядческой церкви.

Фото пресс-службы московской митрополии РПСЦ На встрече митрополита Корнелия с губернатором Анатолием Артамоновым.

Целью беседы митрополита с главой области, в частности, стало обсуждением предстоящего 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет торжественно отмечаться в России в 2020 году. В Боровске в рамках грядущего празднования юбилея протопопа Аввакума Русская православная старообрядческая церковь предлагает установить памятную доску в Пафнутьевом Боровском монастыре, где протопоп Аввакум отбывал заключение, благоустроить территорию при часовне боярыни Морозовой и разработать экскурсию «Боровск старообрядческий».

В программу торжеств по предложению министерства культуры Калужской области будут включены краеведческие конференции о старообрядчестве Калужского края и выдающихся личностях старообрядчества, подготовка цикла телепередач о калужском старообрядчестве, концерт духовных песнопений с участием старообрядческих коллективов в областной филармонии и в крупных райцентрах, фотовыставка «Лики старообрядчества» и экскурсия «Калуга старообрядческая».

В Боровске расположен величественный старообрядческий Покровский собор. Долгое время он использовался местной автоколонной, но теперь принадлежит боровской старообрядческой общине. Для проведения реставрационных работ собора требуются немалые средства. Уже создан благотворительный фонд «Посолонь». За счет привлечения собственных источников финансирования проводятся работы по ремонту крыши, окон, двери и другие работы. Состояние собора изучили специалисты. По результатам обследования подготовлено предложение по комплексу проектно-изыскательских работ на общую сумму 10,3 млн рублей. Впрочем, найти благотворителей для пожертвования этой суммы пока не представляется возможным. Местная старообрядческая община надеется, что руководство Калужской области поможет оказать содействие в поиске благотворителей, которые примут во внимание историческую и культурную ценность собора и окажут денежную помощь в возрождении святыни.

На встрече митрополита Корнелия и губернатора Артамонова обсуждались и другие вопросы, связанных с развитием старообрядческих общин в Калужской области.

Напомним, город Боровск непосредственно связан с историей русского старообрядчества. В Пафнутьевом Боровском монастыре некоторое время был настоятелем будущий епископ Павел Коломенский — единственный архиерей, не принявший никоновскую реформу. В этой обители томился в заточении протопоп Аввакум. В Боровск были сосланы пострадавшие за веру боярыня Морозова и ее сестра княгиня Евдокия.