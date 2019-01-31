Ярославль, 31 января, 2019, 10:29 — ИА Регнум. «Яросавльводоканал» приступил к ремонту и замене сетей на тех объектах, которые вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дороги Ярославля готовят к БКД-2019

Масштабная работа развернулась на улице Угличская. На участке протяженностью 650 метров сети ремонтируют методом горизонтально-направленного бурения. С помощью специальной современной техники новый трубопровод прокладывают без проведения раскопок. Таким образом не нарушается асфальтовое покрытие, поясняют на предприятии. Всего на Угличской планируют заменить более полутора километров сетей.

«Помимо этого, ремонт ведется на улице Гагарина и в Красноперевальском переулке. На проспекте Дзержинского работы уже завершили. Здесь заменили порядка 200 метров сетей холодного водоснабжения. В ближайшее время начнется реконструкция объектов на улице Лескова. Всего работы запланированы на восьми магистралях Ярославля», — отметил технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Напомним, на дорогах города, которые будут отремонтированы в 2019 году, специалисты Ярославского водоканала определили участки, где необходимо провести реконструкцию или замену ветхих сетей.

К работам на объектах холодного водоснабжения и водоотведения приступили в конце осени. Выполнить необходимый ремонт планируют до начала сезона дорожных работ. Практика синхронизации работ сетевых служб с проектом «Безопасные и качественные дороги» применяется второй год и уже показала свою эффективность. Дорожные рабочие выходят на полностью подготовленные к ремонту объекты. Кроме того, замена ветхих сетей позволяет избежать вскрытия отремонтированного дорожного полотна из-за дефектов на инженерных сетях.