Кибератака

Шахты, Ростовская область, 31 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Стало известно, каким способом были ложно заминированы все 39 школ в городе Шахты (Ростовская область). Сообщения об угрозе взрыва поступили по электронной почте. Об этом сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета 31 января.

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«В течение дня в ряд школ города по электронной почте поступили еще сообщения об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города 31 января», — уточняют власти.

ИА REGNUM ранее сообщало, что источников взрыва взрывотехники и кинологи не обнаружили. Проверке подверглись 39 объектов, оказавшихся ложно заминированными 30 января. В этот день по регионам России прокатилась вторая волна террористических угроз.