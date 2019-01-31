Шахты, Ростовская область, 31 января, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области после анонимных угроз о взрывах введён режим обеспечения повышенной безопасности. Несмотря на то, что сапёры источников взрыва не обнаружили, школьники сегодня, 31 января, освобождены от занятий. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

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«В целях обеспечения безопасности принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города Шахты 31 января. Во всех учреждениях города введен режим обеспечения повышенной безопасности. Все школы взяты под усиленную охрану», — уточнили в шахтинской администрации.

Стоит отметить, что ряд школ города были «заминированы» посредством сообщений об угрозе взрыва по электронной почте. Злоумышленников уже ищут.

ИА REGNUM напоминает, что сообщения о «минировании» поступили во все средние образовательные учреждения города. В связи с проверкой были эвакуированы ученики и педагогический состав 39 школ.

Напомним, 30 января телефонные террористы вновь продолжили атаковать российские регионы. Эвакуация проводилась в Туле, Калуге, Орле, Ставрополе, Смоленске и в других городах.