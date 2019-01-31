Красноярск, 31 января, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Волна сообщений о «минировании» объектов вновь прокатилась по Красноярскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Телефонный терроризм

По данным краевой Антитеррористической комиссии, 31 января на электронные адреса различных административных объектов региона поступают сообщения о «минировании».

Проверка показала, что эти сообщения являются ложными.

Рассылка лжетеррористов коснулась не только Красноярска, но и Минусинска.

«Сотрудниками правоохранительных органов принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, находящихся на указанных объектах, а также установлению источников ложной информации», — говорится в сообщении Антитеррористической комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири подверглись «атакам» лжетеррористов 28 января. Сегодня, 31 января, сообщения поступают вновь. Известно, что эвакуации проводятся также в Омской, Новосибирской областях.

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