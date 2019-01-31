Москва, 31 января, 2019, 10:01 — ИА Регнум. 31 января в Мультимедиа арт-музее в Москве открываются для посетителей сразу две значимых фотовыставки — «Яростная красота: время и жизнь Стэнли Грина» и «Затмение времени» Бориса Регистера. Разные по стилю, духу и времени экспозиции входят в число мероприятий XI московского международного биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019». Всего же, по словам куратора проекта, директора МАММ Ольги Свибловой, в рамках биеннале пройдет 40 выставок.

Фотограф

В экспозицию классика американской фотожурналистики Стэнли Грина вошли его ранние работы, когда молодой фотограф без устали и самозабвенно снимал панк-движение в Сан-Франциско в 1970-х годах и закулисную жизнь парижской моды 1980-х.

Объектами пристального внимания калининградского фотографа Бориса Регистера в экспозиции «Затмение времени» стали острые социальные проблемы, прежде всего вопросы адаптации приезжих к новой культуре, воспитанию, правилам поведения, и вообще образу жизни. Проект «Затмение времени» в 2016 году завоевал престижную фотографическую премию Альфреда Фрида. Работы Бориса Регистера находятся в частных коллекциях в Европе и США, его снимки публикуют центральные зарубежные и российские издания.