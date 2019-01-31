Пермь, 31 января, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Пермь накрыла вторая волна массовых эвакуаций. Сегодня, 31 января, утром анонимные письма с угрозами поступили на электронную почту больницы № 3, а также двух школ, сообщает издание «Местное время».

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Поскольку в школах с 31 января ввели карантин, то эвакуировать пришлось только педагогические коллективы.

По данным properm.ru, эвакуации из-за террористической угрозы подвергся торговый центр «Земляника». В министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили, что подобные угрозы поступили также и в другие организации и учреждения региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая волна массовых эвакуаций прокатилась по Прикамью 29 января. В Березниках и Перми правоохранители обследовали десятки объектов. Взрывчатых веществ не обнаружили.

Ранее атакам лжеминёров подверглись регионы Урала, Сибири и другие. Местные власти уже назвали происходящее терроризмом.