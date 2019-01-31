Ульяновск, 31 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершились разбирательства по двум резонансным делам. Завершено расследование по факту падения с крыши снежной глыбы на 10-летнюю девочку, которая получила тяжёлые травмы. Вынесен приговор по делу о гибели конструктора авиазавода, который сел в неисправный лифт. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

the3cats Лифт

Завершено расследование в отношении директора компании «Комстройсервис» по факту ЧП, которое произошло 3 апреля 2018 года в поселке Октябрьский Радищевского района. С крыши многоквартирного дома на десятилетнюю девочку упала снежная глыба. Ребёнок был госпитализирован, полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что обслуживание дома по договору осуществлялось «Комстройсервисом», руководство которого своевременно не организовало проведение работ по очистке кровли от снега. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, завершилось судебные разбирательства по поводу резонансного происшествия на заводе «Авиастар СП». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2018 года в корпусе 3/1 при посадке в лифт погиб инженер-конструктор отдела, менеджер цеха получил травму головы.

«Следствием и судом установлено, что электромеханик, осуществляя ремонт лифта, допустил движение вверх при открытых дверях, в результате чего 69-летний конструктор упал в шахту лифта и получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — говорят в следственном управлении.

Электромеханик признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.