Лондон, 31 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Склонность человека к более раннему или позднему пробуждению и отходу ко сну заложена в человеке на генетическом уровне. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и США, которые провели исследование связи хронотипа человека с режимом дня, которого он придерживается. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

Читайте также: Учёные: «жаворонки» живут дольше, чем «совы»

Всего в эксперимент было включено почти 700 тыс. пациентов. Учёные проанализировали 351 ген, напрямую связанный с хронотипом. Ранее считалось, что таких генов всего 24.

Исследователи признали, что образ жизни, диета и воздействие искусственного освещения влияют на режим сильнее, чем наследственность. Так, по мнению специалистов, генетические варианты в среднем могут сдвинуть 24-часовой цикл сна и бодрствования на 25 минут. Однако на продолжительность сна и его качество они влияния не оказывают.

Также выяснилось, что «жаворонки» наименее подвержены развитию шизофрении и симптомов депрессии. А вот «совы» чаще предрасположены к ожирению и психическим расстройствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные установили, что жаворонки» живут дольше, чем «совы».