Лос-Анджелес, США, 31 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Американский актер Дик Миллер скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Дик Миллер

Миллер умер в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. За свою карьеру он сыграл примерно в 200 фильмах.

Дик Миллер родился родился 25 декабря 1928 года в Нью-Йорке, а сниматься начал в 50-х годах прошлого века. Ему принадлежит лишь одна главная роль — Уолтера Пейсли в фильме «Ведро крови» режиссера Роджера Кормана.

Миллер также снимался в фильмах и сериалах «Терминатор», «Я хочу держать тебя за руку», «Гремлины», «Солдатики», «Скорая помощь», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Детективное агентство «Лунный свет». С ним часто работали режиссеры фантастических картин и фильмов ужасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в США умер британский актер Уильям Морган Шеппард, снимавшийся в сериалах «Звездный Путь» и «Доктор Кто». Ему было 86 лет.

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