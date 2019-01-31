Якутск, 31 января, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Украине бесполезно предпринимать попытки разделить Россию путём поддержки её народов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Эти попытки Украины расколоть Россию тщетные. Скорее Украина сама распадётся на несколько частей, чем от России отколется хоть один регион», — отметил эксперт.

Юрий Данилов не видит в Якутии никаких тенденций к отделению от России.

«Политическая ситуация спокойна, а народ саха связывает своё будущее с Россией», — заверил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине разрабатывается новое внешнеполитическое направление, которое будет проявляться в выражении солидарности коренным народам России. Об этом заявила глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. По её словам, необходимо обратить внимание «на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать».