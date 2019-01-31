Омск, 31 января, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Омская область сегодня, 31 января, вновь подверглась «атакам» лжетеррористов. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

По данным аппарата Антитеррористической комиссии Омской области, анонимные письма о «минировании» поступают на электронную почту ряда предприятий, организаций и учреждений.

Правоохранительные органы проверяют каждое сообщение. О результатах проверок обещают проинформировать жителей.

«Пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Просим граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуацию контролирует глава региона, председатель областной антитеррористической комиссии Александр Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Омская область и другие регионы Сибири подверглись атакам лжетеррористов 28 января. Только в Омской области были эвакуированы десятки объектов. Признаков взрывных устройств специалисты не обнаружили.