Якутск, 31 января, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Национальные республики России вряд ли «поведутся» на попытки Украины расколоть страну изнутри путём финансирования национальных сепаратистских движений. В этом уверен политолог из Якутии Андрей Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эксперт полагает, что национальным республикам хорошо в составе России, а потому необходимости отделяться нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские козни

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«Если Украина намерена развалить нашу страну, это вряд ли получится, разделение нашей страны нереально на сегодняшний день, а у Украины нет ни сил, ни средств, чтобы осуществлять это. А у других государств — ну, это пугалка для создания какого-то общего внешнего врага в лице Украины, США, Евросоюза, чисто политическая, я думаю, подоплёка», — считает эксперт.

Он полагает, что национальным республика невыгоден распад России, в том числе и потому, что в составе страны им живётся хорошо, а после её разделения вряд ли какой-то из регионов сможет претендовать на вооружение, которым владеет страна.

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«Вряд ли какой-то национальной республике или каком-то региону — Уральской республике или Дальневосточной республике — отдадут какие-то такие стратегические вещи. Опять же, как это будет влиять на мировой рынок в финансовом плане — любой регион сможет либо завысить, либо занизить цены на полезные ископаемые? Для современной политики всё очень, как говорится, друг от друга зависимо. Тем не менее Российскому государству, конечно, следует обратить внимание на республики, сохранять язык, культуру. Что нужно народам, населяющим Россию? Поддержка в культурном плане, сохранение культуры и языка, это прежде всего. Тогда не будет формальных поводов для того, чтобы зародился хоть какой-то сепаратизм. Как в той старой рекламе про лебедей — «Кормить надо лучше, тогда и не улетят». Если мы будем больше заниматься внутренней политикой, создавать условия для населения, то у сытого здорового человека, у которого 10 кредитов, растут дети и нормальная обстановка для жизни, не возникнет желания, чтобы какой-то регион отделился от страны», — подытожил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила о том, что коренным народам России Украина намерена выражать солидарность. Проявляться она будет в акцентах на нарушение прав народов, «которые Россия пытается ассимилировать». В числе территорий, которых коснётся новая политика Украины, назывались Татария, Башкортостан, Тува, Карелия, Чувашия, Республика Марий Эл, республики Северного Кавказа, Кубань.