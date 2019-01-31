Москва, 31 января, 2019, 09:20 — ИА Регнум. 31 января в широкий прокат выходит фильм Григория Константинопольского «Русский бес». Картина уже была удостоена одной награды — на фестивале «Кинотавр» ему была присуждена премия за лучшую режиссуру.

Цитата из к/ф «Русский Бес» реж Григорий Константинопольский. 2018. Россия Бес

Название картины «Русский бес» вовсе не отсылает зрителя к модной национальной мистике, напротив, это прагматичная вывеска нового ресторана. По сюжету это семейно-производственная драма: молодой, талантливый дизайнер влюбленный в юную, очаровательную девушку намерен открыть точку общепита, для чего ему приходится взять в кредит в банке, который принадлежит отцу невесты. Далее, по закону жанра, появляется страшный враг…

Сам режиссер отнес свою работу по стилю к фантастическому реализму. Действительно, зрителя ожидает несколько любопытных метаморфоз.

В ролях снялись Макаревич, Любовь Аксенова, Виталий Кищенко, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Александр Стриженов, Елена Коренева, Алексей Агранович, Мария Шалаева, Михаил Ефремов и даже сам режиссер Григорий Константинопольский.

Накануне премьеры продюсеры картины, заявили, средства, потраченные на производство фильма, они финансово уже «отбили». Сделать это удалось за счет продажи фильма прокатчикам. Теперь остается ждать поступлений от телевидения, интернета и других источников.

Режиссер Григорий Константинопольский известен своими работами — фильмами «8 с половиной долларов», «Кошечка» и сериалом «Пьяная фирма». Он также продюсирует, пишет сценарии, сочиняет музыку, снимается в кино.