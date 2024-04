Лондон, 31 января, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Британский музыкант и гитарист культовой группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выставит на аукцион Christie's 120 своих гитар. Об этом 30 января сообщил сайт журнала PEOPLE.

Отмечается, что с молотка в том числе уйдет гитара Fender Black Strat 1969 года, на которой музыкант играл при записи альбомов Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975) and The Wall (1979). В опубликованном промо-ролике гиарист заявил, что он никогда не ставил перед собой цель собрать коллекцию инструментов, однако в итоге всё так и вышло.

«Вы берете гитару, на которой раньше не играли, и это каким-то образом вызывает у вас небольшое вдохновение», — сказал Гилмор.

Стоит отметить, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Гилмора и, как заявил он сам, «будут использованы для того, чтобы помочь сделать в мире что-то хорошее».

Напомним, в 2009 году известный британский журнал Classic Rock признал Гилмора одним из величайших гитаристов мира. А в 2011 году музыкант занял в подобном рейтинге журнала Rolling Stone 14 место.