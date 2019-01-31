Москва, 31 января, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО НКБ «Радиотехбанк» (г. Нижний Новгород), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что «Радиотехбанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

А также неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

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В кредитном учреждении назначена временная администрация. По величине активов «Радиотехбанк» занимал 276 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Камчаткомагропромбанк» (г. Петропавловск-Камчатский).

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