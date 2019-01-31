Пекин, 31 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Вашингтон должен иметь современные силы ядерного сдерживания, которые обеспечат безопасность Соединенных Штатов и их союзников, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон на пленарном заседании представителей стран-членов «ядерной пятерки».

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

«США должны иметь современные, надежные и устойчивые силы ядерного сдерживания», — заявила Томпсон, добавив, что в то же время Вашингтон остается привержен взятым на себя обязательствам по нераспространению ядерного оружия.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что по итогам встречи в столице Китая делегации стран «ядерной пятерки» (России, Китая, США, Великобритании и Франции) отказались от принятия совместного заявления.

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