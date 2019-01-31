Москва, 31 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, об этом РБК сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Отмечается, что Росстат намерен дополнить выборку теми категориями, которые не представлены в исследовании, например — женщины с детьми до шести лет. Подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут завершены до конца 2019 года.

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По словам экспертов, переход на новую методику может повысить общий показатель уровня бедности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Гайдаровского форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что бедность в стране продолжает снижаться. По данным Росстата, отметила Голикова, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%). Однако, по мнению экспертов, снижение бедности в России — это иллюзия чиновников.

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