Новосибирск, 31 января, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Можно было бы отмахнуться от слов главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях страны способствовать расколу России, поскольку они, прежде всего, ориентированы на внутреннюю аудиторию. Но проблема в том, что то, что говорит украинский депутат, украинские же радикалы стремятся претворить в жизнь, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя заявление Анны Гопко газете «День».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

"У Украины нет средств, чтобы накормить свой народ, но у них есть средства, чтобы оплачивать вояжи проукраинским политикам из России. И я абсолютно уверен, что они найдут средства для того, чтобы поддержать экстремистов внутри России. А потому к их словам стоит относиться всерьёз. К сожалению, конфликт с Украиной далёк от своего завершения. И нам не раз ещё предстоит получать звонки о минировании торговых центров и школ, а в моменты трагедии нам будут звонить украинские пранкеры. Но при этом нужно понимать, что, если у них будет возможность, они пойдут дальше, вплоть до реальных террористических атак. Так что лучше им такой возможности не предоставлять. Полагаю, что российские спецслужбы на это вполне способны», — отметил Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём интервью газете «День» глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о необходимости «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идёт о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани. Гопко подчеркнула, что комитет уже начал работу на этом «внешнеполитическом направлении».