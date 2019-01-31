Киев, 31 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Если новые власти Украины не наладят диалог с Россией, украинской экономике грозит крах, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко 30 января в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Экс-министр считает, что с Россией нельзя вести себя так, как ведёт нынешняя украинская власть:

«Ложь, которую выбрали наши руководители, и этот тон, он ничего, кроме горя, украинскому народу не приносит».

Он напомнил, что, несмотря на испорченные отношения между странами, РФ не тронула ни три миллиона украинских граждан, которые живут на её территории, ни даже предприятия, которые принадлежать действующему президенту страны Петру Порошенко.

Кроме того, курс в Европу, которым движется Украина, не принёс ощутимых результатов:

«Жизнь показывает правду, есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая», — отметил бывший министр.

Украина должна перестать попрошайничать у Запада и наладить партнёрские отношения с Россией, подытожил Червоненко.

Напомним, в 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации, которое ранее стало поводом для государственного переворота в стране.

Власти Украины начали методично рвать все торгово-экономические связи с Россией, рассчитывая на компенсацию потерь благодаря выходу украинских товаров на европейский рынок.

Вскоре выяснилось, что ЕС выделил Украине мизерные квоты на поставку продукции, которые украинские поставщики используют за первые два месяца нового года.

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