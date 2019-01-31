Южно-Сахалинск, 31 января, 2019, 08:21 — ИА Регнум. В Сахалинской области энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на регион циклона, сообщает 31 января пресс-служба «Сахалинэнерго».

Циклон

"Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады энергокомпании переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающегося циклона», — говорится в сообщении.

По данным регионального главного управления МЧС, 1 февраля на территории Углегорского, Томаринского, Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильная метель, ветер 20−25 м/с, видимость 500 м и менее.

В Южно-Курильском и Курильком районах прогнозируется умеренный снег, метель, ветер 20−25 м/с. В Южно-Сахалинске и на территории еще девяти районов прогнозируется метель, ветер 15−20 м/с.

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