Пекин, 31 января, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Москве обеспокоены возвращением военных доктрин некоторых стран на полвека назад, когда применение ядерного оружия считалось допустимым средством решения военных задач. Об этом в Пекине заявил замглавы Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе.

По его словам, в ходе конференции «ядерной пятерки» российские дипломаты подняли ряд вопросов к новой военной доктрине Соединенных Штатов.

«Складывается впечатление, что в некоторых государствах военная мысль вернулась на полвека назад, когда применение ядерного оружия рассматривалось как более-менее обычное средство решения военных задач», — цитирует слова Рожкова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что по итогам встречи в столице Китая делегации стран «ядерной пятерки» (России, Китая, США, Великобритании и Франции) отказались от принятия совместного заявления.

Читайте также: «Положение серьезное»: «ядерная пятерка» отказалась от итогового заявления