Светлый, Оренбургская область, 31 января, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области на грани закрытия крупнейшее и фактически градообразующее предприятие — Светлинский ферроникелевый завод. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель первичной профсоюзной организации «Светлинские металлурги» Александр Рогач, 30 января профсоюзная организации получила уведомление о том, что с 30 апреля сокращают 187 работников завода и пять человек, работающих в оренбургском офисе. Непосредственно в Светлом трудится 187 человек, таким образом, под сокращение попадает весь штат, в том числе и исполнительный директор.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По словам Рогача, в уведомлении в качестве причины принимаемой меры указано тяжёлое финансовое положение. Сегодня, 31 января, предприятие вновь в ожидании отключения электроэнергии.

«Печь в работе. Плавку делаем. Но если отключат свет, работа встанет. Зарплату выплатили одному цеху и охране, они работают. Остальные пишут уведомления, что не выйдут на работу. Пока им не выплатят заработную плату», — отметил лидер «Светлинских металлургов» и добавил — если другие цеха остановят работу, то и плавильный тоже перестанет работать из-за выпадения звеньев в производственной цепочке.

Председатель областной организации ГМПР Оксана Обрядова отметила, что ситуация сложная:

«Перспектив никаких не наблюдается. Следующий наш шаг — обращение Федерации профсоюзов Оренбургской области к губернатору с требованием сохранения рабочих мест и просьбой о помощи сотрудникам Светлинского ферроникелевого завода».

В профсоюзной организации обратили внимание на то, что предприятие постоянно находилось в состоянии коллективных трудовых споров из-за безответственного поведения со стороны работодателя. Есть задержки по зарплате. Работники вынуждены отказываться от труда, который носит эпизодический характер. Сейчас они находятся в состоянии вынужденного простоя с оплатой двух третей от заработной платы.

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В Федерации профсоюзов Оренбуржья сообщили, что организация обратилась с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на предприятии и сохранению рабочих мест к правительству Оренбургской области.

В областном правительстве отметили, что сегодня, 31 января, будут выходить на связь с руководством завода, которое в Москве, и позже дадут комментарий.

Стоит отметить, что в регионе уже не первый случай, когда говорят о безответственности работодателя и просят помощи у губернатора. В 2018 году работники птицефабрики «Родина» неоднократно бастовали из-за кризисного положения на предприятии. Потребовалось вмешательство губернатора, при том что птицефабрика не государственное предприятие. В конце 2018 года в пресс-службе главы региона заявили, что задолженность по заработной плате птичникам была погашена, на предприятии обеспечено электро‑ и газоснабжение, восстановлены стабильные поставки корма — это позволило коллективу приступить к полноценной работе.