Пало-Альто, США, 31 января, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Компания Tesla пойдёт на решительный шаг и уволит финансового директора Дипака Ахуджа. В течение нескольких месяцев его заменит Закари Кирхорн, заявил глава компании Илон Маск во время телефонной конференции. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Laborpains.org Увольнение

Ахуджа — один из старших топ-менеджеров компании — проработал в Tesla около 11 лет. В 2015 году он уже покидал предприятие, однако в 2017 году вновь вернулся. По словам Маска, после увольнения он, вероятно, займёт пост советника.

Ранее компания Илона Маска представила корпоративную отчетность, из которой следует, что убытки Tesla по итогам 2018 года составили около $976 млн. Такой показатель свидетельствует о том, что каждая акция производителя электромобилей подешевела на $5,72.

Добавим, преодолеть негативную тенденцию компания пыталась весь прошлый год. На фоне сообщений об убытках и массовом сокращении персонала компания отчитывалась об увеличении выпуска электромобилей Model 3, показав за год рекордную выручку в размере примерно $21,4 млрд. Тем не менее за все 15 лет своего существования компания ни разу не показывала прибыль от своей деятельности.