Сеул, 31 января, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Южной Корее провели опрос на тему работы в новогодние праздники среди студентов, сообщает The Korean Economic Daily.

Корейский новый год

31 января интернет-портал с вакансиями на подработку Albamon опубликовал данные опроса на тему работы в новогодние праздники, в котором приняло участие более 1893 студентов.

Согласно данному опросу, 68,3% респондентов сообщили, что будут работать в период новогодних праздников.

По категориям, больше всего молодых людей задействовано в сфере обслуживания и продаж — 79,3%, в сфере общественного питания — 76,5%, в сфере услуг — 73,4% и развлекательной сфере — 66,7% .

Кроме того, 56% респондентов сообщили, что причина, по которой они работают в новогодние праздники, является график, а 40,9% — вызвались добровольно.

В Южной Корее в феврале состоится один из важнейших праздников — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день).