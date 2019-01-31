Астана, 31 января, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В 2018 году в Казахстане было добыто 117,8 млн тонн угля, что на 6% больше, чем в 2017 году, сообщает 31 января аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Каменный уголь

Почти весь уголь добывается в Павлодарской и Карагандинской областях — 70,3 млн тонн и 39,1 млн тонн соответственно. Доля добычи энергетического угля составила 73,9%, коксующегося угля — 9,23%, бурого угля — 5,4%, прочих углей — 8%, угольного концентрата — 3,4%.

Как сообщал ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября 2018 года в Казахстане было добыто 83,5 млн тонн угля, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.