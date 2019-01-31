Страсбург, Франция, 31 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Совет Европы посчитал нужным «срочно утихомирить ситуацию» во Франции после более чем двухмесячных протестов движения «желтые жилеты», которые создали «высокий уровень напряженности» в стране, сообщает Le Figaro.

Жёлтый жилет

«Высокий уровень напряженности, который в настоящее время преобладает во Франции, вызывает у меня обеспокоенность, и я считаю, что необходимо срочно смягчить ситуацию», — заявила в своем заявлении комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Комиссар отметила, что обеспокоена «большим количеством раненых в ходе демонстраций во Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из лидеров движения «желтые жилеты» Джером Родригес, раненный в глаз во время демонстрации 26 января, призвал активистов к спокойствию, заявив, что «на насилие мы должны ответить миром».

Подробности: «На насилие мы должны ответить миром» — лидер движения «желтые жилеты»