Киев, 31 января, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Создание крылатой ракеты «Нептун» позволит Украине попробовать изменить баланс сил в Черном море в свою пользу. Это ракетой можно «бить вглубь» российской территории, указал в статье для украинского издания «Апостроф» заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Planobrazil.com ОКР «Нептун»

Эксперт признал доминирование России на Черном и Азовском морях. Он отметил, что реакция Запада на инцидент в Керченском проливе говорит о неготовности «поднимать ставки» и стремлении «заморозить конфликт».

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Киеву остается развивать военно-морские силы и ракетное вооружение, наращивать возможности своей армии в части противовоздушной и противоракетной обороны. Международное сообщество Украине не поможет, таких иллюзий больше нет, полагает Самусь.

По его словам, необходимо лишить Россию желания использовать свой ракетный потенциал против Украины.

«И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России», — заявил Самусь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля вторглись в российскую акваторию в районе Керченского пролива. Корабли и экипаж были задержаны российскими военными. Москва расценила произошедшее как провокацию.

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