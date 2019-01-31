Вашингтон, 31 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позорит свою страну на мировой арене, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в своем письме сторонникам по Демократической партии, выдержки из которого на своем сайте опубликовал журналист Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Трамп пренебрегает дипломатией и позорит нашу страну на мировой арене, подрывая основы нашей демократии», — пишет Керри.

По его словам, демократическая система США может не пережить еще один четырехлетний срок правления Трампа, а единственный способ «прекратить внутренний хаос — выигрывать выборы и избрать демократа в 2020 году».

Напомним, ранее Джон Керри заявил, что собирается обдумать свое участие в президентских выборах в США в 2020 году. В 2004 году Керри участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Он набрал 48% голосов и уступил республиканцу Джорджу Бушу — младшему.

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