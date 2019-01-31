Киев, 31 января, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Торт в виде руин Московского Кремля подарили на день рождения украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сообщила 30 января пресс-секретарь чиновника Марина Томко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По ее словам, Омелян, получив подарок, «украшенный» бандеровским девизом «Слава Украине», съел звезду со Спасской башни.

«Рука с запонкой расцветки УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) съела звезду со Спасской башни», — написала Томко на свой странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года в Киеве был открыт паб «Каратель» для «волонтеров, бойцов АТО, творческих людей и патриотов», в котором предлагались блюда с провокационными названиями: лягушачьи лапы «Вежливые люди», перепел «Жареные снегири», лосось «Ополченец гриль» и другие.

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