Париж, 31 января, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан с сожалением заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не ответил на европейское требование о досрочных выборах, сообщает Le Figaro.

Hugoshi Николас Мадуро

«Мы встретимся в Бухаресте (Румыния) со всеми министрами иностранных дел Европейского союза, чтобы решить, что делать после отрицательного ответа президента Николаса Мадуро», — отметил глава французской дипломатии.

«Мы попросили, провести президентские выборы в стране. Похоже, Николас Мадуро против этого, и в этом случае мы надеемся, что президент Хуан Гуайдо возьмет на себя эту инициативу», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Перед лицом неотложных призывов к проведению свободных всеобщих выборов Николас Мадуро заявил, что последние президентские выборы состоялись «десять месяцев назад» и что, если «империалисты» захотят их провести, «им осталось подождать до 2025 года».

«Было бы очень хорошо провести парламентские выборы раньше, это было бы очень хорошей формой политической дискуссии, хорошим решением», — заявил президент Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке части населения провозгласил себя временным главой государства. Европейский союз призвал к быстрой организации новых выборы. Париж, Берлин и Мадрид даже дали Николасу Мадуро время, чтобы назначить новые выборы, в противном случае они признают Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

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