Москва, 31 января, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Рубль 30 января так и не продемонстрировал желанную стабильность. Несмотря на то, что утром доллар и евро попытались пойти в наступление на российскую нацвалюту, во второй половине дня «россиянин» смог успешно отразить атаку евро, с долларом было посложнее — он упорно сопротивлялся. Однако к закрытию торгов рубль взял своё и вырос к доллару на 0,2%, а к евро — на 0,27%. Рублю помогла укрепиться растущая нефть, а также ожидания, что ФРС США сохранит процентную ставку неизменной, которые впоследствии оправдались, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

ФРС США на заседании 30 января оставила процентную ставку без изменений на уровне в 2,5%. Такое решение, как сообщалось в пресс-релизе Федеральной резервной системы, было обусловлено тем, что рынок труда в США продолжает оставаться сильным, а экономическая активность в стране стабильно растет.

Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что Федрезерв изменил свою позицию относительно дальнейшего повышения процентной ставки из-за роста инфляционного давления и негативной реакции финансовых рынков. Так что для рубля сегодня эти заявления могут стать определенным позитивом.

Аукционы на Московской бирже по размещению двух новых выпусков ОФЗ прошли удачно. Выпуск ОФЗ-ПД 26 223 с погашением в феврале 2024 года объемом в 15 млрд руб. был размещен полностью. Доходность выпуска по средневзвешенной цене составила 8,21% годовых.

Выпуск десятилетних ОФЗ-ПД 26 224 с погашением в мае 2029 года объемом в 10 млрд руб. также был полностью размещен под средневзвешенную доходность в 8,36% годовых. На новостях об удачном размещении рублевых гособлигаций индекс российских государственных облигаций RGBI к вечеру среды вырос на 0,16%, компенсировав падение в начале недели.

Нефть смеси Brent 30 января выросла на 0,89% до $61,5 за баррель. Курс евро к доллару в среду скакнул вверх на 0,4%. Европарламент в переговорах по «Брекзиту» продолжает упорно отстаивать интересы Евросоюза, что несколько нервирует британцев. Исходя из растущей цены на нефть и политики, прогноз по курсу доллара на сегодня, 31 января, снова снижен до 65,5−66,8 руб., прогноз по курсу евро опять без изменений — 75−76 руб.

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