Москва, 31 января, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Во всём мире либералы в одностороннем порядке разорвали консенсус развития проекта Модерн, который существовал несколько веков, объявив войну консерваторам, поставив народ перед очень серьезным вызовом, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

"Теперь вопрос в том, куда всё это ведет человечество. А самое, что бесчеловечное может быть в мире — это Постмодерн, который начинает двигаться под видом либерализма. Никакого он отношения к либерализму не имеет. Какое отношение Гюго имеет к высказыванию по поводу того, что есть «ватники» и «норковые», «пчёлы» и «мухи»,«дельфины и анчоусы» или там «колорады» и кто-то? Это гностический язык. На этом языке говорил Гюго? Это либерализм? Это высокомерный, абсолютно, постмодерн, который хочет властвовать и который ненавидит «большой народ», — заявил политолог.

По его словам, этот самый «большой народ», то есть большинство, ненавидимое постмодернистским элитным меньшинством, отвечает на эту ненависть кризисом политического меню. Люди начали понимать, что их ведут не к новому счастью, а на всемирную бойню. Начав метаться, они «выбирают кого угодно, лишь бы не из этой элиты, которая вызывает невероятное отвращение».

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Он также отметил, что перед народом стоит очень непростая проблема, в рамках которой ему придется выбираться из сложившейся ситуации. Но беда заключается в том, что и демократия, и диктатура могут быть как средствами спасения, так и инструментами уничтожения народа, в зависимости от того, в чьих руках окажутся эти инструменты.