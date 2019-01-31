Москва, 31 января, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Человечество потеряло цель своего существования, в результате чего на смену развитию пришла «демократия», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

"Везде я пытался задать один вопрос: «демократия — это средство или цель?». Я отвечаю за две сотни встреч с людьми, занимавшими очень крупные позиции. Они смотрят вытаращенными глазами и говорят: «Конечно, это цель, как вы смеете вообще подумать, что это не цель?» — заявил эксперт.

По его словам, современное человечество потеряло цель, которая была, например, заявлена в проекте Модерн, где прогресс есть цель. А средство достижение развития для проекта Модерн на определённых его этапах — есть демократия. Теперь же говорится, что демократия нужна для того, «чтобы было».

«Это уже признак такого исчерпания, такое нищеты, что дальше некуда. Следующий вопрос… Скажу кощунственную вещь, в пределах современности вся эта демократия была способом власти элиты, и это первое. И второе, народ, который понимал, что эта элита пахнет не очень хорошо и совсем не думает о нём, он выбирал себе авторитарного лидера, чтобы прорваться через элиту… Единственный способ народности в этих обществах — есть авторитарная диктатура», — продолжил эксперт, отметив, что всё это имело место, пока был проект Модерн.

Напомним, что проект Модерн подразумевает консенсус двух основных политических сил — консерваторов и демократов, которые могут расходиться в средствах, но обязательно должны сходиться в цели — развитие и прогресс с опорой на определенные внутренние энергии общества. С разрушением консенсуса демократия из средства достижения цели стала самоцелью и начала навязываться в мире транснациональными элитами как средство уничтожения национальных модернистских государств.