Казань, 31 января, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии по иску и. о. внешнего управляющего АО «Казанский завод синтетического каучука», входящего в перечень стратегических предприятий России, и одного из кредиторов признал недействительным решение собрания кредиторов, на котором должны были определиться с внешним управляющим. В ходе судебных слушаний стало известно, что ранее также было оспорено собрание, на котором большинством голосов кредиторов был отклонён план внешнего управления и решено банкротить завод. Проведение собраний блокируется теми кредиторами, чьи требования ещё не удовлетворены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, около девяти лет назад на базе АО было создано «дочернее предприятие» — АО «КЗСК-Силикон», которое должно было выступить оператором инвестиционного проекта по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. В состав нового общества с долей 48% вошло правительство РФ, а сам проект анонсировался как не имеющий аналогов в СНГ. Строительство планировали вести на заемные средства, в том числе и у аффилированного через председателя правления Евгению Даутову банка «Спурт», но основным займодателем должен был стать Внешэкономбанк. Сумма кредита от ВЭБ заявлялась в размере 7,8 млрд рублей, но фактически было выплачено 3,4 млрд рублей, после чего у госкорпорации возникли претензии к стоимости проекта, и финансирование было заморожено. Это привело к тому, что у АО «КЗСК-Силикон» возникли долги перед подрядчиками, и в итоге один из них обратился с банкротным иском, который был удовлетворён.

АО на сегодня объявлено банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Между тем малоизвестная казанская компания «СК Балкыш» выразила готовность погасить все долги предприятия, но пока этого не произошло. Слушания о прекращении производства по банкротному делу уже неоднократно откладывались. Вероятно проблема в том, что далеко не все претензии кредиторов на сегодня рассмотрены.

Банку «Спурт» повезло меньше — он был признан банкротом в сентябре 2017 года, но предварительно лишился лицензии. Евгения Даутова — теперь уже бывший председатель правления — стала фигурантом ряда уголовных дел, связанных со злоупотреблением полномочиями, а также фальсификацией отчётности. Помимо этого, ВЭБ потребовал признать экс-банкира банкротом как физлицо. Слушание этого иска несколько раз откладывалось, очередная дата — 12 февраля 2019 года.

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АО «КЗСК», которое не только входит в список стратегических предприятий России, но и работает на химическом рынке почти 90 лет, также пострадало от участия в «дочернем проекте». Компания прошла через процедуру наблюдения, в рамках которой заявлялось, что завод будут спасать силами Минпромторга России, госкорпорации «Ростех» и республиканского правительства. На сегодня завод находится на этапе внешнего управления — до 29 февраля 2020 года, а его долги превышают 3,2 млрд рублей. Есть сведения, что в число акционеров АО могут войти власти Татарии, российское правительство и Ростех.

«У завода должен найтись хозяин. Кто будет вести завод? Минпром, «Ростех», или нам отдадут», — цитирует главу «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина издание «Реальное время».

А пока решается судьба химзавода в суд продолжают поступать заявления от кредиторов, а на проведение собраний наложены обеспечительные меры, которые не дают принять план внешнего управления и выбрать внешнего управляющего.

В январе 2019 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел заявление и. о. внешнего управляющего ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Павла Медведева о признании решений собраний кредиторов от 6 декабря 2018 года и 2 ноября 2018 года недействительными. Аналогичное заявление поступило и от кредитора — банка «Спурт», который потребовал признать недействительным декабрьское собрание.

В суде выяснилось, что в ноябре собрание было созвано по инициативе и. о. внешнего управляющего, а в повестке был вопрос по утверждению плана внешнего управления. Большинством голосов (73,808%) на нём было принято решение об отклонении плана внешнего управления и обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Оказалось, что определением суда от 25 декабря 2018 года решение этого собрания уже было признано недействительным по заявлению банка «Спурт».

В декабре сбор кредиторов инициировал ВЭБ, который в качестве единственного вопроса повестки заявил выбор кандидатуры внешнего управляющего из числа членов Ассоциации СОУА «Меркурий».

"И. о. внешнего управляющего, полагая, что указанное решение собрания кредиторов является незаконным, принятым в условиях запрета проведения собрания кредиторов с подобной повесткой дня, обратился с заявлением о признании решения собрания кредиторов недействительным», — гласило сообщение по результатам собрания.

Проведение собрания в начале декабря также в итоге было оспорено, и управление заводом вернулось в руки исполняющего обязанности.

«В обоснование заявления АКБ «СПУРТ» (ПАО) и и. о. внешнего управляющего указано на то, что собрание кредиторов проведено при наличии действующих обеспечительных мер, заключающихся в запрете проведения первого собрания кредиторов до рассмотрения заявления АКБ «СПУРТ» (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов должника», — отмечалось в определении суда.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано. Спор в части требований банка «Спурт» приостановлен до вынесения решения суда по другому делу, что делает дату следующего собрания кредиторов ещё более неопределённой.