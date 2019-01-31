Якутск, 31 января, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Сельское хозяйство, от которого напрямую зависит жизнь села, в Якутии находится в кризисном положении, и вряд ли заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева смогут эту ситуацию изменить. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя слова председателя правительства России о том, что для решения проблем на селе нужен комплексный подход.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Это очередное бла-бла-бла из уст премьера России Дмитрия Медведева, которое ни к чему не приведёт», — считает Юрий Данилов.

Эксперт отмечает, что в Якутии кризис в определяющем уровень жизни на селе сельском хозяйстве.

«В сёлах Якутии есть положительные тенденции. Например, численность лошадей в Якутии достигла рекордных показателей в стране и составила свыше 184 тысяч голов, но табунное коневодство требует минимального вложения средств для создания конебаз. А для самой отрасли наиболее сложным вопросом является создание инфраструктуры для переработки и сбыта продукции. В остальных видах животноводства идёт постоянное снижение поголовья КРС, оленей, свиней и так далее. В народе уже притчей во языцех стали еврохотоны, где при прежнем главе республики Егоре Борисове постоянно доводили до голода и губили скотину, несмотря на то, что он прежде руководил сельским хозяйством региона и уделял ему большое внимание, субсидируя из бюджета Якутии», — высказал мнение Юрий Данилов.

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При этом эксперт обратил внимание на то, что у республики уже исчерпаны ресурсы, чтобы далее дотировать или кредитовать сельхозпроизводителей.

«Россия и так достаточно дотирует Якутию, так что ждать крупного объёма финансирования не приходится», — также подчеркнул кандидат экономических наук, усомнившись в том, что в бюджетах найдутся деньги на развитие сёл республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев заявил, что селянам нужны не только тёплые дома с современным водоснабжением, но и дороги, доступ к социальной инфраструктуре, услугам здравоохранения, образования.

«И условия для того, чтобы можно было интересно и с пользой проводить свободное время, то есть возможность посетить дом культуры, зайти в интернет, позаниматься на спортплощадке непосредственно по месту жительства», — сказал премьер-министр РФ.