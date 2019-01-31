Киев, 31 января, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Украине не следует рассчитывать на помощь Запада в «защите» от Москвы, поэтому требуется свое оружие, способное «бить вглубь России», заявил замглавы украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, сообщает «Апостроф».

Игрушечная ракета

Самусь заявил, что Украина не может в теперешнем состоянии противостоять России на море, поэтому Киеву нужно новое вооружение:

«И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету «Нептун», которой можно бить вглубь территории России».

По словам украинского деятеля, не надо думать, что Украину от России защитит международное сообщество. От иллюзий ему, отмечает Самусь, помог избавиться инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, который на Украине называют «актом агрессии» со стороны России.

Напомним, Украина 25 ноября 2018 года устроила провокацию в Керченском проливе. После этого президент этой страны ввел военное положение.