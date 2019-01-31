Нижний Новгород, 31 января, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы жителей Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года относительно этого же периода 2017 года снизились на 2%, а если учитывать январскую разовую выплату пенсионерам в 5 тыс. рублей, то спад был на 2,6%. Нижегородстат подвёл итоги уровня жизнь населения за январь-ноябрь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ноябре 2018 года реальные имеющиеся доходы нижегородцев относительно этого же месяца 2017 года снизились на 5,3%. Денежные доходы в области в ноябре 2018 года составили 29 875 рублей в среднем на душу населения, и относительно октября они сократились на 4,7%.

За последний месяц осени среднемесячная номинальная начисленная зарплата населения выросла относительно ноября 2017 года на 9,3%, и составила 32 972,9 рубля. За 11 месяцев показатель был 32 036,2 рубля с ростом к соответствующему периоду 2017 года на 8%.

Напомним, Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где планируется к 2024 году повысить реальные доходы населения и снизить уровень бедности в два раза. 30 января 2019 года в рамках всероссийского совещания, прошедшего в Нижнем Новгороде, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что для начала будут изучаться те семьи, с которыми предстоит работать в рамках проекта.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин уточнил, что за чертой бедности живут 9,9% жителей региона. В целом на соцподдержку в 2019 году планируется потратить с учётом федеральной помощи свыше 21 млрд рублей. Среди механизмов помощи губернатор назвал социальный контракт, который позволит найти работу или организовать своё дело. Акцент в области решено сделать на поддержку семей с детьми.

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