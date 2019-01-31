Вашингтон, 31 января, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Электромагнитные катапульты, предназначенные для старта самолетов, на борту авианосца военно-морских сил США «Джеральд Форд» неоднократно отказывали во время испытаний, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

U.S. Navy Авианосец ВМС США «Джеральд Форд»

Агентство сообщает, что отказы катапульт были зафиксированы 20 раз во время 740 испытательных полетов с момента введения корабля в строй ВМС США — с мая 2017 года. Помимо отказывающих катапульт, на судне отсутствуют 11 подъемников для транспортировки боеприпасов между палубами.

Отмечается, что во время испытаний никто не пострадал. Представители ВМС США настаивают на выделении финансирования на устранение неисправностей и рапортуют о «растущих боевых возможностях» авианосца.

Напомним, «Джеральд Форд» является самым дорогим атомным авианосцем в истории американского флота. Его стоимость составляет $13 млрд. Он был спущен на воду в 2013-м и должен был заменить авианосец «Энтерпрайз», завершивший свою службу в декабре 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года новейшему американскому эсминцу Michael Monsoor класса Zumwalt потребовалась замена турбины после приемных испытаний корабля. Этот эсминец также стал рекордсменом по стоимости кораблей в своем классе. Его стоимость составила $7 млрд, и он уже назван «самым дорогим эсминцем в истории американского флота».