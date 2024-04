Лондон, 31 января, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Режиссер Питер Джексон, известный по кинотрилогии «Властелин колец», начал работу над документальным фильмом, посвященным созданию альбома Let it Be английской группы The Beatles, сообщает The Guardian.

Beatles в аэропорту JFK. Первые гастроли в США. 1964

Сообщается, что над съемками Джексон работает совместно с компаниями Apple Corps и WindNut Films. В картине будет использовано 55 часов видеоматериалов, записанных во время работы группы над записью альбома в студии в январе 1969 года. Ранее эти кадры нигде не демонстрировались.

«В создании картины будут использованы 55 часов уникальных видеокадров и 140 часов аудиозаписей, они дадут картине возможность произвести необычайное впечатление… Это подобно машине времени, которая перенесет нас в 1969 год, и мы будем наблюдать, как эти четверо друзей на студии создают великую музыку», — заявил Джексон.

