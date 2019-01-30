Вашингтон, 30 января, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В конгресс США внесены законопроекты по ограничению прав президента наносить ядерные удары, сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соавторов законопроектов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Повязали

Первый законопроект, внесенный двумя сенаторами от Демократической и Республиканской партий, предлагает провозгласить официальной политикой США отказ от ядерного удара первыми.

По мнению авторов законопроекта, это позволит снизить шансы на просчеты в управлении ядерным оружием.

Второй законопроект, также предложенный одним республиканцем и одним демократом, предполагает запретить президенту США наносить превентивный ядерный удар без одобрения конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политические противники действующего президента США Трампа неоднократно заявляли, что ему опасно доверять «ядерную кнопку».