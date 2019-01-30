Копенгаген, 30 января, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Ученые из Дании утверждают, что установили связь между кошками и повышением риска развития шизофрении у человека. Материалы исследования опубликованы на научном портале ScienceDirect.

skeeze Кошка

Исследования показали, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, которые очень часто встречаются у кошек, повышают рис возникновения шизофрении у людей.

В ходе исследования были проанализированы данные почти 82 тыс. человек в рамках масштабного исследования крови доноров. Примерно в трех тысячах случаев были обнаружены психические отклонения.

Затем исследователи проверили кровь психически больных людей на наличие токсоплазмы и пришли к выводу, что инфекция увеличивает риск развития шизофрении в среднем на 50%.

При этом датские учены подчеркивают, что токсоплазма появляется в организме человека раньше, чем врачи диагностируют психическую болезнь. В итоге ученые посчитали, что токсоплазма положительно влияет на развитие шизофрении.

При этом в материале отмечается, что требуется дальнейшее изучение влияния паразита на людей.

Напомним, что токсоплазма — это внутриклеточный паразит, который обитает в кишечнике домашних кошек. Наличие этого паразита ведет к возникновению болезни — токсоплазмоза. У человека данная болезнь обычно протекает легко, но если иммунитет ослаблен, то токсоплазмоз может привести к серьезным последствиям.

Стоит отметить, что токсоплазмоз довольно широко распространен у людей и встречается во всем мире.