Баку, 30 января, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Азербайджане в возрасте 35 лет скончался бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов, передаёт 30 января «Sputnik Азербайджан».

Pharaoh_EZYPT

Как сообщается, причиной смерти спортсмена стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

Брат Мамедова рассказал агентству, что несколько дней назад боец застудил лёгкие после сауны, и был направлен на лечение в больницу. В результате осложнения простуды у него произошёл отрыв тромба, который привёл к летальному исходу. При этом брат погибшего считает, что Мамедов «умер не от болезни, а от халатности врачей».

Хамис Мамедов в 2005—2006 годах принимал участие в чемпионате Дагестана по боевому самбо, где сумел победить будущего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спустя пять лет они вновь встречались уже в формате ММА, и тогда победу одержал российский боец.