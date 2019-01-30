Нью-Йорк, США, 30 января, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит отреагировали ростом на заявление Федеральной резервной системы США о сохранении базовой процентной ставки, 30 января передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика США

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 1,51%, до 24 951,93 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,22%, до 2 672,26 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,64%, до 7143,34 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США начал торги 30 января в «зеленой зоне» — в первую очередь благодаря росту акций Apple (+5,8%) и Boeing (+6,7%).

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