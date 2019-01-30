Дамаск, 30 января, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Отряды сирийских курдов, подконтрольные США, не пропустили колонну с гуманитарной помощью от правительства Сирии в город Хаджин, сообщил 30 января начальник Центра по примирению сторон в САР Сергей Соломатин.

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Колонна из 10 грузовиков с продовольствием, бутилированной водой, медикаментами и предметами первой необходимости была совместно отправлена правительством Сирии и «Сирийским обществом Арабского Красного Полумесяца» населению города Хаджин.

Возле населенного пункта Эль-Хусайния колонна была остановлена курдскими формированиями из состава контролируемых США «Сирийских демократических сил».

Колонне было приказано вернуться обратно, при этом представители курдов сослались на категорический запрет своих кураторов из США.

Сергей Соломатин подчеркнул, что мандат на свободную доставку гуманитарных грузов по всей территории Сирии был выдан «Сирийскому обществу Арабского Красного Полумесяца» ООН и МККК.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства САР.