Москва, 30 января, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Наиболее проблемными в России регионами, у которых на 1 января 2019 года величина госдолга выше доходов, являются Мордовия и Костромская область. Причем в начале прошлого года таких регионов было семь, заявила директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

По ее словам, несмотря на то, что Костромская область находится в рисковой зоне с высоким уровнем государственного долга, его величина сократилась в течение 2018 года как в номинальном выражении — на 1,5 млрд рублей, так и в относительном — на 7%, в том числе рыночный долг снизился на 10%.

«Мордовия, напротив, за 2018 год нарастила как общий объем госдолга — на 6,2 млрд рублей, или на 12%, так и рыночный — на 45%», — констатировала Ерошкина.

Однако она уточнила, что для этих субъектов предусмотрен дополнительный механизм — санкционирование расходов через Федеральное казначейство, установлена очередность платежей по расходам за счет доходов региона.

«Это первоочередные расходы: зарплата, меры социальной поддержки, платежи за неработающее население, расходы на обслуживание долга», — пояснила глава департамента.

После того как эти платежи пройдут в течение месяца, казначейство открывает финансирование на другие расходы. Механизм санкционирования расходов также применяется в Хакасии.

«Мы не видим риска дефолтов субъектов РФ. Анализ исполнения региональных бюджетов прошлого года показал, что ни один субъект не допустил просрочки погашения бюджетных кредитов. У нас также нет информации о том, что за последний период года какой-либо субъект не погасил вовремя кредит в коммерческом банке», — отметила представитель Минфина.

Доходы регионов России растут более высокими темпами, чем было предусмотрено региональными бюджетами, ситуация с точки зрения доходной базы регионов позитивная, за 2018 год доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации выросли на 15%.

«То есть должен произойти какой-то экстраординарный случай, чтобы регион допустил нарушение сроков погашения задолженности», — заключила Ерошкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия в течении 2018 года увеличила объем долговых обязательств на 6,227 млрд рублей, или на 12,45%. Госдолг региона на 1 января 2019 года составил 56,217 млрд рублей.

Бюджет Мордовии на 2019 год утвержден со следующими параметрами: доходы в размере 37,540 млрд рублей, расходы — 37,525 млрд рублей, профицит бюджета ожидается в размере 15 млн рублей, или около 0,04% от расходной части. Таким образом, объем госдолга на 18,677 млрд рублей превышает сумму доходов республиканского бюджета.

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