Москва, 30 января, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Заявленное главой комитета Верховной рады направление работы по призыву Европы обратить внимание на права коренных народов России — очередной русофобский демарш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 января сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

«Очередной русофобский демарш. Снова будут рассказывать глупые сказки про «имперские амбиции», не отдавая даже отчёта тому, что все эти народы давно и добровольно вошли в состав России и свой путь по-другому не мыслят», — заявил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы рекомендует украинским парламентариям обратить внимание на ситуацию с правами русскоязычных граждан как на Украине, так и в Прибалтике.

«Вот на что Европе действительно пора обратить внимание, так это на нарушение прав русскоязычных граждан как на самой Украине, так и в странах, поддержавших госпереворот в Киеве в 2014 году, — Эстонии, Латвии и Литве», — отметил депутат.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила о работе над новым внешнеполитическим направлением — выражением солидарности коренным народам РФ. В частности, отметила она, депутаты будут призывать Европу обратить внимание на «нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которых Россия пытается ассимилировать». По ее словам, речь идет о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, а также Кубани и республиках Северного Кавказа.