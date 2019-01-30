Казань, 30 января, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Казанскому авиазаводу, ведущему работы по модернизации и выпуску стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, выделено свыше 33 млрд рублей на реконструкцию, сообщил 30 января на совещании в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ту-160

При этом Минниханов подчеркнул, что в январе 2018 года предприятие получило заказ на десять глубоко модернизированных самолетов Ту-160М2, а параллельно с этим на заводе ведутся работы по созданию следующей модификации стратегического бомбардировщика Ту-22М3М, совершившего первый полет 28 декабря 2018 года.

По словам Рустама Минниханова, техническое перевооружение и реконструкция авиазавода стали возможны «благодаря поддержке Министерства обороны и Минпромторга России в рамках федеральной целевой программы… модернизации стратегической авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, Казанский авиазавод им. Горбунова может быть привлечен к созданию и выпуску проектируемого в России перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

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