Киев, 30 января, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Госкомпания «Нафтогаз Украины» начнет установку счетчиков на газ для населения при условии, что абоненты подпишут индивидуальные договора с «Нафтогазом» на поставку газа, а также после утверждения изменений в финансовом плане компании. Об этом 30 января на пресс-конференции в Киеве заявил глава госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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Он сообщил, что на Украине приблизительно 3 млн абонентов не имеют счетчиков на газ.

«Мы поддерживаем эту инициативу (об установке газовых счетчиков — ред.), но нам нужен контракт с потребителем. Нам нужен контракт с тем человеком, который хочет поставить счетчик. Нам нужен контракт с этим человеком как с потребителем газа. Такой контракт может подписать наша газопоставляющая компания. Это можно начать делать в ближайшее время», — сказал Коболев.

Он напомнил, что в финансовом плане «Нафтогаза» нужно предусмотреть средства на закупку газовых счетчиков.

«Как только средства и источники этих средств в нашем финансовом плане будут предусмотрены, мы сможем это сделать нашим потребителям. Они станут клиентами «Нафтогаз Украины» через нашу компанию, занимающуюся поставкой газа. Сейчас у нас есть клиенты, которые напрямую работают с «Нафтогазом» в Кировоградской области. Мы не можем начать ставить счетчики пока эта программа не будет прописана в финансовом плане «Нафтогаза». У самой компании нет средств на такие инвестиции», — пояснил Коболев.

По его словам, «Нафтгаз» может закупить счетчики за счет дивидендов.

«Самым простым источником может стать снижение дивидендной нагрузки на «Нафтогаз Украины». Мы платим большие дивиденды… Мы можем направить часть дивидендов на установление счетчиков. Но одного источника недостаточно, поскольку это отношения между облгазом и потребителем. Нам нужен контракт с кем-то из них. С облгазами это сделать невозможно — они против», — добавил Коболев.

При этом он сообщил, что облгазы не хотят устанавливать качественные счетчики.

«Это небольшие устройства… Они ставятся сразу возле плиты. Они более точно измеряют и не требуют дополнительных корректировок, с которыми любят играть облгазы. Их розничная цена составляет около 1200−1400 грн. (до 50 долл. — ред.) за штуку. Если «Нафтогаз» их закупит оптом, их цена будет на 20−30% дешевле», — подытожил Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман рекомендовал компании «Нафтогаз» бесплатно установить газовые счетчики всем потребителям.

«Есть вопрос учета газа. Все должны быть заинтересованы, чтобы знать кто, сколько потребляет газа в Украине. А не так как сегодня — газовики начинают друг на друга списывать объемы газа… Чтобы никто ничего не украл, нужно элементарно сделать учет, для этого нужен счетчик… Есть домохозяйства, у которых нет счетчиков. Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ. Вторым пунктом решения, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать «Нафтогазу Украины» обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Есть пункт, чтобы министерство экономики учло средства, которые будут затрачены «Нафтогазом» на установление счетчиков, в финансовом плане «Нафтогаза». Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и сколько потребляет», — сказал Гройсман.