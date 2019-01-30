Вашингтон, 30 января, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал дисквалификацию российского бойца Хабиба Нурмагомедова из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Удивлён суровостью решения о наказании Хабиба. Но что есть, то есть, тем не менее оно слишком суровое», — приводит его слова MMA Fighting.

Напомним, накануне Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев и назначить ему штраф в размере $500 тысяч. Конор Макгрегор отстранён на шесть месяцев, а также выплатит штраф в размере $50 тысяч.

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